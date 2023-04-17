自房地合一稅實施以來，營利事業的房地合一稅收逐年快速成長，2017年僅13.8億元，不過去年已達171.9億元。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，營利事業房地合一稅收大增，主要來自房地合一稅2.0在2021年7月上路，納入預售屋、法人間常見的特定股權交易也需課稅，加上去年不動價格持續上漲，讓2022年的營利事業房地合一稅收大進補，對營所稅超徵貢獻不少，也間接推動政府普發現金。

不過今年平均地權條例修法，私法人購置住宅將採取許可制，法人對房市態度可能轉趨保守，加上不動產價格上漲動能已減緩，今年營利事業的房地合一稅收可能會縮減。

以各縣市營利事業房地合一稅收來看，六都約占全台的85％，其中台北市59.5億最高，台中市25億元次之，若以成長率來看，南台灣的高雄、台南年增率分別為263％、201％，反應了近年企業不動產投資南向、以及台南灣不動產價格漲幅大於北、中台灣。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市是國內經貿核心，創稅能力最強，台中市近五年公司家數增加近15%，成長幅度為六都之最，蓬勃的企業投資，是台中營利事業房地合一稅收的最大利基。

南二都稅收大增，一來稅收基期相對低，二來因為打炒房政策加深房市觀望氣氛，不少持有多戶房屋的法人，在地方政府實施囤房稅後，選擇固守基本面較扎實的中北部，將南部物件獲利了結，帶動南高二都法人房地交易大增、稅收顯著上揚。