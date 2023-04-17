統一超商（2912）為響應聯合國永續發展目標，7-ELEVEN攜手環保署、農糧署、地方政府、供應商以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，領先與農糧署、國立屏東科技大學合作將本土生產的「低碳植米」商業化，推出超商首顆「低碳植米飯糰」，自4月19日起上架販售，預計可帶動相關類別業績成長至少1成以上。

「低碳植米」係利用創新農業生技培育，藉由系統化大數據庫分析、以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30％的用水量，以守護地球資源方式生產民生食糧，並擴大用於7-ELEVEN飯糰商品中。

除此之外，與農糧署攜手合作穩定採購在地農產品、優先選用具環保減碳標章的原物料，更是在地米使用量最高的超商業者，去年使用量高達約18,000公噸。今年更擴大與農糧署合作推動食農教育，於4月起共舉辦1,500場「吃出綠食力」永續親子同樂會，預期透過為期兩個月活動透過家長和孩童從玩中學，理解在地產季、認識當季水果，進一步認識購買在地食材、選用具有產銷履歷認證農產品。

而為迎接世界地球日，7-ELEVEN放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠。