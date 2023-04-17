美國與歐洲銀行業接連暴雷，即使當局都已出手止血，但美國前財政部長鮑爾森（Hank Paulson）提醒，銀行業恐慌仍未結束，歐洲市場會受到更大的關注，因為歐洲金融機構不比美國強大，資本也不如美國充足。

金融時報報導，鮑爾森是小布希時代的財政部長，曾歷經金融海嘯，對於目前金融市場面臨的考驗，自有一套看法，鮑爾森說：「小型銀行接連倒閉後，資本市場尚未恢復到原本的水準，如果你去查看信貸的狀況，很有可能會看到經濟衰退的跡象。」

鮑爾森點名歐洲是接下來需要關注的地方，「當你有社交媒體或推特時，恐慌會更快蔓延，歐洲將受到很多的關注，那裡的金融機構不比美國強大，資本也沒有美國充足。」

此外，鮑爾森也呼籲美國國會給予監管機構更廣泛的緊急權利來解決未來可能出現的系統性危機，「我們永遠無法消除金融危機，這總有一天會發生，不應該存在大到不能倒或危機已經解除的想法，因為還沒有達到這地步。」