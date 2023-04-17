潭墘國小三年級學生陳柏堉向學校請假，並在抗議行中再度唸出寫給總統蔡英文的公開信。（孫英哲攝）

彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟今天到彰化縣政府廣場，抗議彰縣府廢校作業黑箱。（孫英哲攝）

拚了！為表達堅決反對廢校的立場，彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟今天帶著一箱雞蛋及布條到彰化縣政府廣場，抗議彰縣府廢校作業黑箱，大喊「大城廢校革命開始了，堅拒廢校」，過程中帶隊的潭墘村長柯志憲看到警方將雞蛋收走，他在情緒激動下突然心臟疼痛，當場被送醫抗議。這場反廢校陳抗直到彰縣府教育處副處長張淑珠接下陳情書，並稱會再審慎研議後才暫時落幕。

柯志憲經救護車緊急送往彰化基督教醫院後，院方因其有心血管病史，加上今上午未按時服用慢性病藥物，導致出現相關症狀，經診治後，建議留院觀察。

這場抗議廢校的行動原本在3月27就會上演，但當時因雨延期，彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟以開記者會的方式，質疑彰縣府黑箱作業，並同步向監察院遞交陳情書；此外，該校三年級學生陳柏堉也發表寫給總統蔡英文的公開信，請蔡總統「救救潭墘國小！」

因彰縣府對於廢校聯盟提出的訴求均強調相關停招作業已公告，不會改變，廢校聯盟遂決定抗爭到底，今天潭墘村長與40多位村民搭遊覽車到彰縣府抗議，大喊「要分校、不要廢校」，要求彰縣府立即中止所有潭墘國小裁併校之一切程序。

柯志憲指出，縣府以節省公帑為由4年廢大城鄉3所學校，卻在鹿港蓋新校，「一手毀他鄉教育，一手建故鄉校區」，是否將偏鄉經費挪為他用？而且縣府的作法明顯早已經將潭墘國小裁併校一事列為既定事實，後續召開的公聽會僅是在補足行政程序，根本是先斬後奏，嚴重影響鄉內兒童受教權。

發表給總統公開信的陳柏堉今天也向學校請假，來到縣府廣場表達想法，他說，他不要看到母校被廢校，學校環境優美、老師親切，他很想要繼續留在母校唸書，不要到離家太遠的學校，寫信給總統就是希望總統救救潭墘國小。

對於聯盟的訴求，教育處副處長張淑珠接下陳情書並表示，村民的聲音，縣府都聽到了，會再審慎研議。