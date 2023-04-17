日本桌球天后福原愛2021年和江宏傑結束5年婚姻，離婚後她便和同樣跟妻子喊「切」的橫濱男正式交往，兩人一同住進要價3億日幣（約6800萬台幣）的豪宅，然而因福原愛形象受到打擊，最近她受邀上B咖藝人聚集的節目「賣蠢」，被指自低身價，然而努力賺錢的結果似乎仍無法彌補經濟上的錢洞，今(17日)日媒報導，福原愛和男友已低調搬離豪宅，盼用出租的方式還清貸款。

過去，福原愛曾被報導有如印鈔機，全盛時期一天可得到3550萬日幣（約808萬台幣）酬勞，年薪更可達10億日幣（約2.8億台幣），因此被日媒唱衰嫁給收入差37倍的江宏傑是「格差婚」，未料兩人婚姻閃電在2年前畫下句點，再加上福原愛被拍到離婚前與橫濱男出遊，重挫她形象。

近日，《女性自身》報導，福原愛8日現身特別節目《感謝祭23春》和水谷隼組隊，有體育記者表示，節目中大多數的藝人都是B咖，不符合她的身價，再加上先前《週刊現代》報導，福原愛近來似乎想以「賣蠢」形象再次獲得人氣，在矇眼猜食物的關卡中，明明吃的是竹筴魚，卻猜答案是扇貝，離譜的答案引來全場噴笑，與她先前成為賢慧會下廚的妻子人設明顯有落差。

福原愛2年前受聘為青森大學的客座副教授，但傳其實她只有公開教課過一次，今《女性自身》進一步報導，或許是收入銳減，福原愛不得不「棄守」跟橫濱男的愛巢，當地房仲表示：「今年3月起該房產以開價每月200萬日幣（約45萬台幣）的方始開始公開招租，據知福原愛購買時貸款了2億日幣（約4600萬台幣)，如果每個月可以多得到200萬日幣，就可以償還每月的貸款」。