第41屆香港電影金像獎於16日揭曉得獎名單。目前正在台灣上映當中的《白日青春》，由年僅10歲的林諾強勢奪得「最佳新演員獎」肯定，是首位斬獲金像獎的南亞裔演員。值得一提的是，去年黃秋生在金馬獎奪得影帝時，曾帶著林諾一起上台，也讓林諾曾在日前承諾，如果獲得金像獎肯定，也會帶著黃秋生一起上台。只見這回他如願獲獎，卻只是單獨上台領獎？被問及此事，林諾笑稱在準備上台時，就已經跟坐在第一排的黃秋生招手示意了：「有跟他說了，但他說『不用不用！你自己上去啦！』所以我自己就上去了。」一席話也窺出黃秋生低調將光彩獨留給林諾的影帝風範。

新人獎是本次頒發的第一個獎項，便由新科奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓。楊紫瓊在台上感謝主辦單位給她這個機會，也說自己很適合頒發這個獎項，因為她第一次獲得電影提名，就是在1986年演出《皇家師姐》的時候，入圍了金像獎的「最佳新演員獎」。楊紫瓊鼓勵大家：「永遠不要放棄，相信自己的夢想，夢想可以實現」之後，便將「最佳新演員」頒給了林諾，獲得全場熱烈掌聲，林諾一上台便表達感謝：「首先是天父，衪給了我能力和天賦去演戲，感謝金像獎頒這個獎給我。也要感謝我的父母，他們一直支持我，鼓勵我說『你做得到的』。再要感謝導演和黃秋生，謝謝導演給我機會演這個角色，黃秋生和導演經常也會在現場教導我，謝謝他們。另外，我要感謝表演導師的指導。」表達「拍戲真的好開心」的他，更在最後不忘替本片催票：「大家可以進戲院看《白日青春》嗎？謝謝大家！」會後，林諾也透露未來會更加努力，希望在不影響拜神跟學業的情況下，可以繼續拍戲。

導演劉國瑞透露林諾其實並非「哈山」這角色的首選：「我從近200位小朋友當中，試鏡挑選了12人，參與為期個多月的訓練。林諾第一次試鏡就給我深刻印象，但起初我想選用比較沉靜的演員，他卻很有個性，很少小朋友願意在陌生的成年人面前，展露自己的特性，但他完全不怕和其他人互動，很懂得跟大家交流，是哈山的三位備選人之一。」導演並回憶：「我們花費數個月去相處與訓練，即使第一次見面的時候，他完全不知道我們在做什麼，但他是第一個願意和我們交流的小朋友。」最後林諾參與多次試鏡並接受戲劇訓練後，終於擊敗多位對手

獲得「哈山」一角。只見正式拍攝時，林諾毫無怯場，很快融入劇組，不輕易喊累也不會發脾氣，讓片場每個工作人員都很喜歡他。他在片中出色的演出，更讓導演力讚：「我們所有人都為他感到驕傲。」