香港天后鄭秀文終於在昨（16）日憑《流水落花》奪得影后殊榮，歷經10次入圍的她，在本屆同時拿下最佳女主角與原創電影歌曲，得獎當下獲得許多人的祝福，但未在典禮中見到丈夫許志安的身影，她受訪時則回應：「他一直都陪著我。」

鄭秀文在慶功宴上換了一套連身的紅色露背裝，難掩喜悅的她，先在受訪時表達得獎的心情，「就是很感動，我覺得這麼多年一直都在台下帶著微笑給自己打氣，也讓支援我的人不要擔心，這次我反而想真正地表達自己的感受，所以就讓自己最真實的感受流露出來」。

接著，她認為得獎是一種進步的過程，尤其自己同時有喜劇演員、歌手的身分，很難跳脫別人的印象，「讓自己在演藝上面的蛻變，等別人願意相信我不只是一個喜劇演員，我覺得這條路好難，而且大家已經有一個固定的框框覺得你是一個喜劇演員，要演劇情片真的很不容易，加上我是歌手，其實很多固有看法和形象放在我身上，所以今天拿到這個獎很得來不易」。

而連奪兩獎的導演韋家輝說到最喜歡的女演員就是鄭秀文，讓她一聽馬上邀約韋家輝：「可能他特別喜歡我們的演出，可以再合作，和青雲一起拍，他寫的劇本很好，絕對有興趣。」至於被問到沒一同出席的許志安，她則透露這幾天老公都陪在身旁，「挑衣服、在家練歌，他也在旁邊一路陪著我走，開場之前都有傳訊息鼓勵我」，感情相當好。