台北市肺癌死亡率是全國第二低，每年卻有約1000人死於肺癌，究其原因，多數民眾發現確診肺癌時已經為中末期。為了讓高危險群民眾提早治療，台北市衛生局去年於23家醫院推動公費肺癌篩檢，今年起首度在社區整合篩檢活動加入肺癌篩檢轉介服務，民眾只要符合篩檢資格，即可向醫院預約肺癌篩檢。

根據衛生局統計，台北市肺癌標準化死亡率是每10萬人17.2，其比例雖為全國第二低，卻等同每年約有1000人因肺癌而死。健康管理科科長林夢蕙表示，原因多為民眾發現肺癌時已發展到晚期，確診後5年存活率僅1至3成，最危險因子是吸菸，不吸菸卻罹患肺癌者最危險因子則是家族史。

然根據衛福部資料顯示，肺癌0至1期5年存活率高達9成，因此，台北市衛生局去年起與市內23家醫院推動公費肺癌篩檢，針對「50至74歲重度吸菸史」與「50至74歲男性或45至74歲女性肺癌家族史」進行2年1次低劑量肺部斷層掃描（LDCT），去年總計篩檢2937人，其中432人疑似陽性、49位確診肺癌。

林夢蕙指出，為了讓增加民眾接受肺癌篩檢便利性，今年131場次社區整合性篩檢活動，首度納入肺癌篩檢轉介服務，換句話說，民眾參加社區整合性篩檢活動，不只能完成子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌等4項癌症篩檢、成人健檢、BC型肝炎篩檢，重度吸煙或具家族史民眾可在現場向醫院預約肺癌篩檢服務。

衛生局補充，4月1日起只要事先報名參加社區整合性篩檢活動，完成活動報到與任一項健檢，再加碼抽出1000元禮券20份。完成子宮頸癌、大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢、成人健檢與BC肝炎篩檢任一項健檢，能兌換台北通健康集兌點活動100元。