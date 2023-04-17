民進黨台北市第7選區（松山、信義）立委初選民調今（17）日晚間就要舉行，競爭者之一的市議員許淑華也喊話支持者，記得要在家顧好電話、回答「唯一支持許淑華」。

民進黨台北市第7選區的民調統計時間，將從今天起統計至20日，許淑華今在臉書發文表示，晚上6點半到10點，就要進行初選民調，民眾在接到電話時，記得要回答支持她，同時，要確認所有問題都已問完，再掛斷電話。

許多網友也在許淑華的貼文留言，除表示支持與鼓勵外，也保證一定會在家等電話，並且預祝許在選舉中獲勝。