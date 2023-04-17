Murray ➡️ MPJ 💥🔨 pic.twitter.com/iZHnnShlQA — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 17, 2023

金塊17日在季後賽首輪G1展現西區龍頭應有霸氣，靠著全隊6人得分上雙的平均火力，最後以109比80輕鬆擊潰西區第8種子灰狼，除拿下季後賽首輪第1勝，更是今天唯一沒有出現「下剋上」戲碼的季後賽首輪賽事，雙方G2將於20日續在丹佛進行。

本季年度MVP大熱門約基奇上半場就展現全能身手，半場貢獻13分、10籃板及5助攻，幾乎預告他將完成大三元，搭配布魯斯布朗11分、賈瑪莫瑞與阿隆戈登各有9分，打完上半場，金塊取得55比44領先，灰狼半場則以愛德華茲14分最高。

金塊第三節一開始打出9比1，儘管灰狼仍想追分，可是金塊又在第三節後半段拉出12比3，一舉擴大領先差距到25分，雙方卻在第三節結束前35秒爆發衝突，原因是凱爾安德生在死球狀態刻意肘擊布勞，最後安德生被吹一級惡意犯規，但比賽勝負幾乎沒有懸念，金塊末節更把領先擴大到30分以上。

金塊表現最出色球員是賈瑪莫瑞，他拿24分、8助攻與8籃板，麥克波特也有18分、11籃板，波普15分，布魯斯布朗14分，阿隆戈登13分，約基奇13分、14籃板及6助攻，卻在最後6分半鐘犯滿畢業；灰狼以愛德華茲18分最高，諾威爾12分，凱爾安德生與唐斯各有11分。