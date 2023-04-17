詐騙簡訊多！唐鳳喊會提醒垃圾訊息 高嘉瑜怒譙一句官員全愣住 @ChinaTimes ​

數位發展部部長唐鳳上周於立法院公開承諾，會在一周內將現存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，行政院近日也喊出「打詐綱領1.5」，國民黨立委李貴敏昨（16）日在臉書指出，唐承諾的期限將在17日到期，大家拭目以待其效率。對此，YouTube頻道《桃園孫先生》也於今日發起網路投票。

截至今日下午一點，已有4348人參與該投票。在針對「民進黨政府表示會修法整頓詐騙集團，數位發展部長唐鳳也承諾會下架網路詐騙廣告」的題目上，抱持「對民進黨政府整頓詐騙有信心」的民眾僅僅只有4%、而「對民進黨政府整頓詐騙沒信心」的人高達94%、「其他意見」與「沒意見」的網友各占1%，比例相當懸殊。

對於蔡政府及唐鳳能否解決詐騙問題，網友普遍都怒嗆，「他們只會說說，不會真的解決問題，太爛的執政黨」、「詐騙集團說要整頓詐騙，這種笑話不好笑」、「別指望民進黨，也別太高估唐鳳了，浪費多少納稅人的錢，到現在有什麼作為嗎」、「下架這個部」、「數位詐騙人民血汗錢部門」、「下架要花多少錢」。

另立法委員高嘉瑜10日於立院交通委員會質詢時，就不滿一頁式詐騙廣告由哪個部會負責，轟「大家互踢皮球，沒有人要負責嘛」，逼得唐鳳回應，「當然是我們跟NCC啊」，李貴敏對此也痛批，政府官員依舊藉口一堆，拿不出具體有效的辦法來止血或讓詐騙廣告立即下架，究竟要大家等到甚麼時候？