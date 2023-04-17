2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會將於5月13、14日舉辦，16日高流特別舉辦「夢回經典，真愛無限－藍寶石的前世今生」講座，力邀主持人王彩樺、邵大倫及演出藝人黃西田、導演張天宜出席，與高雄歌迷面對面分享當年藍寶石秀場風華及曝光今年演出特色。

講座邀請演唱會主持人王彩樺、邵大倫，以及在地代表性藝人黃西田出席，其中當年曾登上藍寶石舞台的王彩樺和黃西田，特別回顧當年藍寶石秀場點滴，邵大倫也展現「出一張嘴」深厚功力，與王彩樺精彩對話，現場笑聲不斷。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，藍寶石是高雄很重要演出場所，就是長輩們以前聽歌的地方，像是現今年青人去Live House聽歌，以前藍寶石就是長輩的Live House。他強調，藍寶石秀場是充滿趣味的地方，是很多長輩觀眾的青春回憶，高流製作藍寶石演唱會十分有意義，除邀請當年登台藝人保有原汁原味演出，同時運用最新演唱會聲光與視覺科技，打造最絢麗的藍寶石舞台。

黃西田表示，在自己的故鄉「高雄」演出很有親切感，也記得當年藝人們在演出後會到彼此住的旅館房間交流與討論，氣氛非常好，相信當年演出的默契都在，演出會很精采。他也感性指出，當年藍寶石藝人隨著時間逐漸凋零，「希望從現在開始培養觀眾藍寶石的口味，藍寶石大歌廳這個名字永遠在我們的心中，用這樣的心情來欣賞現在的藍寶石，雖然跟以前有些不同，但也要年輕人也能喜歡，這才是真正的藍寶石！」

王彩樺感性表示，到場的長輩觀眾們有如自己的衣食父母，當年雖然都只是演開場的小秀、穿得很清涼，但會在演出後主動坐在台下欣賞其他前輩藝人演出，逐漸熟悉每位藝人演出內容、如何說話、與其他藝人互動，學習到很多；雖然演藝生涯曾遇到不少坎坷與困難，但很感謝一路上很多貴人相助。

高流表示，2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會將於5月13、14日在海音館舉辦，2場演出分別由白冰冰、葉璦菱領銜，康弘、黃西田、 蔡秋鳳、羅時豐、林淑容、澎澎、張秀卿、黃妃、西卿等歌手及藝人共同演出，王彩樺、邵大倫擔任主持人，特邀嘉賓余天、李亞萍。門票已經在ibon系統開賣，銷售狀況相當踴躍，部分票區已完售，歡迎歌迷朋友把握時間購買。