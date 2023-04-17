新北24家視障按摩辦促銷，按摩可刮Apple手機大獎。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局17日起陸續推出新北視障按摩「刮刮樂」、「店家評論好禮送」及「現折100」等系列活動，活動期間至新北市勞工局輔導的19間視障按摩小棧及5間優良視障按摩院消費滿500元，即可領取1張刮刮卡，消費滿1000元可得2張刮刮卡，以此類推，獎品包括Apple手機、AirPods等。

另同場加碼歡慶勞動節活動，4月27日起至5月12日的周一至周五（營業時間及收費方式依據各店家標準），到新北輔導設置的按摩小棧或優良視障按摩院預約消費，不限金額，即可折抵100元，每天名額有限，歡迎逕洽各按摩小棧提早預約。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市有152處視障按摩院及小棧、近450位視障按摩師從事視障按摩產業，為協助視障按摩師就業，勞工局提供一條龍輔導就業服務，除辦理按摩養成班、抒壓技能在職之職業訓練專班及經營服務品質研習班，並針對視障按摩師提供關懷輔導、成立視障按摩經營輔導團提供營運協助、辦理視障按摩推廣活動。

此外，並提供按摩設備更新補助等多項措施，以提昇視障按摩業服務品質及經營環境，加深消費者對視障按摩的認識與支持，進而促使視障按摩師收入穩定，呼籲大家用行動支持專業視障按摩，或上新北勞動雲查詢按摩小棧（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/MassageMap），相關活動資訊歡迎持續關注或至「新北勞動雲」臉書粉絲團查詢。