韓聯社報導，受益於中國的原材料供需及汽車、金屬機械品目需求有所改善，今年第一季在大陸的韓國企業的當前行情和銷售額指數也較上一季好轉。此外，有76％的韓國企業認為大陸的當地經營活動有望今年內恢復正常。

韓國產業研究院、大韓商工會議所（商會）北京事務所、中國韓國商會16日發佈上月1至27日、面向228家在陸韓企進行的商業景氣指數（BSI）調查結果。景氣指數在100以上是擴張區間，意味著多數企業認為景氣好於上一季，100以下則相反。

結果顯示，第一季在陸韓企的當前行情指數和銷售額指數分別為75和77，較前一季各上升8點。營業環境指數為78，較前一季上升20點。但當地銷售指數（78）連續三季持平，設備投資指數（87）較前一季下滑6點。從行業來看，製造業商業景氣指數78，時隔五季回升，其中除汽車和紡織服裝外所有領域的銷售額指數較前一季好轉。流通行業連續兩季上升，為69。

第二季的景氣預期也較為樂觀。行情指數和銷售額指數展望值均較之前一季上升38點和37點，分別為112和121。當地銷售指數124，營業環境指數115，所有指數望值均超過100。分析認為，第一季行情指數和第二季預期改善主要受益於製造業和流通業的內需低迷和原材料供應難得到緩解。

另外，就在陸韓企反映最多的難題，回答「當地內需低迷」的比重從去年第四季的34.8％減少至今年第一季的31.1％，回答「原材料供應不穩和價格上漲」的比重也從10.5％減少8.3％。但回答「競爭日趨激烈」的佔比則從10.5％增至13.6％。此外，有76％的企業認為當地經營活動有望今年內恢復正常。