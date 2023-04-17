IDA副主席納拉伊尼肯定合歡山暗空公園，讓世界各地遊客來台灣可以看到高山美景與美麗星空。（楊靜茹攝）

合歡山在2019年獲國際暗天協會（IDA）認證「合歡山國際暗空公園」，成為全台首座暗空公園，IDA副主席、執行長等人16日抵台，直奔合歡山觀賞星空，17日拜會南投縣長許淑華，肯定縣府等產官學界對光害防制的努力；許淑華強調，低碳永續是她的施政重點，縣府已制定並實施自治條例，維護暗空公園環境品質與公共安全，並促進觀光發展。

國際暗天協會副主席納拉伊尼（Nalayini Brito-Davies）及執行長拉斯金（Ruskin Hartkey）等人，在台灣暗空協會會長林正修、清境觀光協會理事長張宏毅、暨南國際大學主秘曾永平等人陪同下拜會許淑華，就南投地區光害等問題，進行意見交換。

納拉伊尼表示，昨天搭機抵台就直奔合歡山暗空公園，對於縣府、在地機關團體及非營利組織對於光害防制所做的努力表示肯定，讓世界各地遊客在台灣合歡山可以看到高山自然美景與美麗星空，認為產官學界合作模式及經驗，可供其他國家借鏡。

許淑華表示，很榮幸合歡山成為全台首座、亞洲第3座國際暗空公園，近年縣府努力落實暗空公園範圍內燈具、光源管制，如清境推動星空友善店家、節電措施等，還透過鳶峰星空劇場宣導低碳永續觀念等，制定並實施「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」，維護合歡山環境品質與公共安全，希望打造成一條綠色觀光軸線，促進動經濟發展。

另外，台灣暗空協會希望縣府能在南投各地推廣友善星空，落實光源管制，如埔里農友為了調節茭白筍產季，在茭白筍田使用夜間光照促進生長設施，名間松嶺之星景觀塔光雕景觀等，盼能降低光害。縣府強調，針對景觀設施光源將進行通盤檢討，同步進行科普及環境教育，建立民眾素養，再依區域特性推動光害防治工作。