榮剛連續兩年三率三升，去年獲利20.19億元，年增加168.61%，每股稅後盈餘(EPS)為4.52元，締歷史新猷。榮剛董事會決議分配111年第四季股利，每股盈餘分配之現金股利2.5元，榮剛去年度共配息2.5元，配發率達55.30%，以上周五收盤價58.8元計算，現金殖利率4.25%。榮剛除息交易日為6月27日，現金股利並於7月25日發放。

榮剛表示，目前接單暢旺，在手訂單仍維持8個月以上，公司產能稼動率持續維持高檔，今年每月接單出貨比都持續大於1，所以預計可出貨訂單已經至年底，其中航太產業復甦力道強勁，預計航太產業會因此持續性且大幅成長，又因為地緣政治的關係，軍工產業訂單也有明顯增加，這將挹注今年的營收組合，未來獲利可期，預估2023年整體獲利可望再次提升。

精剛董事會則決議通過向母公司榮剛購買原租賃之鍛造廠廠房及設備，交易金額3億4051萬2仟元，精剛積極轉型製造業，減少價格剝削之貿易訂單，提升熔煉能量，增加產能，降低外購材料與委外加工之依存度，進而控制成本。透過獨立完整之全方位一站購足製程，優化產品交期及品質，提升精剛在特殊合金市場上之市占率。

精剛董事會亦啟動現金增資發行普通股，資金預計用於購買廠房及機器設備或償還銀行借款或充實營運資金。在產業面上固守航太、軍工與油氣市場，再發展生醫、電動車及運動器材等新興產業。

受惠於歐洲能源危機、地緣政治轉單效益與後疫情時代航太產業復甦，精剛去年全年營收與今年第一季營收雙雙創下歷史新高。展望今年業績表現預期將持續保持強勁成長動能。

豐達科3月營收2.63億元，月增16.51%、年增78.80%，創歷史新高；第一季營收6.96億元，季增2.03%、年增64.02%，亦登歷史同期新高。甩開疫情邊境解封的航太窘境，去年獲利轉盈，展望今年，航太訂單持續發威，訂單能見度明朗，加上豐達科近年來也積極發展汽車扣件事業，持續放量挹注營運表現，今年營收、獲利可望持續上揚。