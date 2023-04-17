美國財政部宣布，制裁涉嫌走私芬太尼（fentanyl）的兩家中國企業和5名個人。

據美國之音（VOA）中文網15日的消息，美國財政部14日在官網公告，將兩家中國企業和5名個人列入制裁名單，指控這些公司和個人向墨西哥販毒集團供應易製毒化學品，用來生產非法芬太尼銷往美國市場。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）在新聞稿中說，受制裁的兩家中國企業是武漢碩康生物科技有限公司和蘇州小栗醫藥科技有限公司。被制裁的個人包括武漢碩康生物科技有限公司法人代表姚華濤、銷售代表吳雅琴和吳永昊，以及公司合作人王洪飛。

據公開數據，2022年5至9月，美國司法部毒品管制局（DEA）在全美各地緝獲3600萬劑致命劑量的芬太尼。2021年，超過10.7萬美國人死於吸毒過量，其中66%死亡歸因於濫用芬太尼等合成鴉片類藥物。美國媒體說：「芬太尼幾乎滲透到非法毒品買賣的每個渠道。」

美國財政部負責恐怖攻擊和金融情報的副部長尼爾森（Brian E. Nelson）說：「非法芬太尼對每年數以萬計的美國人死亡負有責任。」

尼爾森表示，作為美國政府應對這場危機的一分子，財政部將繼續「積極使用我們的各種工具防止生產毒品所需要的易製毒化學品和機械的轉移」。

這項打擊芬太尼傳播鏈的專項行動由美國財政部、美國毒品管制局和美國司法部聯合展開。

姚華濤、吳雅琴和吳永昊4日在紐約美國東區法院被起訴，面臨涉嫌從事芬太尼進口和洗錢活動的指控。