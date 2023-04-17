故意的？加好友掀王世堅與黃承國通話紀錄 何志偉喊冤：意外插曲 @ChinaTimes

民進黨台北市第2選區（士林、大同）立委初選激烈，立委何志偉、市議員王世堅殺得刀刀見骨，雙方昨日首度同台時互加社群軟體Line，卻意外讓王世堅與英系中常委黃承國的通話紀錄被公開。對此，何志偉17日受訪時稱自己並非故意，強調第一時間真的沒有看到，就是個意外插曲。

「堅偉大戰」戰火越演越烈，但兩人昨日在社子島同台時仍展現不錯互動，當時何志偉看到最近剛換智慧型手機的王世堅，還主動上前互加LINE好友，但何志偉當時向媒體秀出王世堅手機頁面時，卻意外曝光對方曾用Line與黃承國通電話的畫面，遭質疑是有心之舉。

對此，何志偉今日上午展開車隊掃街前受訪時3度喊冤，他昨天有傳訊息，請王世堅要多補充水分，身體要健康；至於昨天秀手機畫面證明已加好友，卻曝光通話記錄一事，何3度喊冤，強調第一時間只是想證明加LINE成功，一開始沒有注意到這件事，就是個意外插曲。

媒體追問，王世堅日前發文強調「信賴台灣」是基本的話語，何志偉說，信賴台灣就是國會要安定、台灣要平安，國會要再加1席，才是真正的信賴台灣，至於其他小我、私事就不再評論，「大我、小我要分清楚，大我就是要有大局，要有誠信」。

他強調，自己在地方的問政都交得出成績單，包括發現金讓大家生活更支持、酒駕與詐騙防制、社會安全網等等，都努力做到了。