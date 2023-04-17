目前被列處置股的共有14檔，其中，7檔今天維持大漲態勢，安瑞-KY飆漲逾9％最多，其次為連宇及保勝光學，漲幅各超過8％及6％，另外，聯德、合正、材料-KY、東哥遊艇等，漲幅各達3％～6％以上，漲勢十分凌勵。
另外7檔股價表現較弱勢的個股中，誠研及挺鑫各跌4％多及3％多，大略-KY及世紀都跌1％多，巨有科技及泰金寶-DR則多維小跌1％以內，保瑞維持在平盤上下。
台股上市櫃股目前共有14檔因股價飆漲或成交量異常而遭列處置股，其中，約有7檔個股股價不怕被處置，持續大漲，至近午盤時漲幅在3％～9％以上，另外7檔則多在平盤下，跌幅最多超過4％。
目前被列處置股的共有14檔，其中，7檔今天維持大漲態勢，安瑞-KY飆漲逾9％最多，其次為連宇及保勝光學，漲幅各超過8％及6％，另外，聯德、合正、材料-KY、東哥遊艇等，漲幅各達3％～6％以上，漲勢十分凌勵。
另外7檔股價表現較弱勢的個股中，誠研及挺鑫各跌4％多及3％多，大略-KY及世紀都跌1％多，巨有科技及泰金寶-DR則多維小跌1％以內，保瑞維持在平盤上下。
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