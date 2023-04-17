警方當場查扣「毒郵票」2.5張。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

張姓男子稱壓力大染上毒癮，遭台中市警局刑大於去年8月間並追查，起獲大麻及「毒郵票」等毒品時，他告訴警方自己跟風呼大麻，員警當場引用醫生研究，告誡長期吸食大麻「智商會降低」，「毒郵票」嚴重導致精神疾病，全案偵結警方依毒品罪起訴。

員警跟張嫌說，台灣高等檢察署於今年3月28日召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，會中由台灣成癮學會理事、醫師李俊宏提醒，長期高劑量吸大麻，智商將「顯著下降」，籲國人遠離麻害。

警方進一步解釋，大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及心理依賴性，千萬不要誤信大麻只是天然植物，輕忽大麻對身體的危害性。民眾應珍惜生命、遠離毒品，勇於拒絕毒害，勿心存僥倖，以身試法。

警方指出，大麻屬毒品危害防制條例列管第二級毒品，不論是製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用大麻，均構成犯罪行為，大麻相關製品（如大麻菸油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾..），若含THC（四氫大麻酚）成分達10ppm，即認定為第二級毒品。

另「毒郵票」LSD（麥角二乙胺）會改變使用者的感官、意識，可產生幻覺，容易造成血壓快速升高、急性精神分裂等，它的毒性是K他命的3倍，恐對施用者身體健康與性命構成威脅。

警方指出，警方查緝當天趁25歲張男於北部住處外出時，將他壓制逮捕，在其住處查扣大麻花1包（毛重9.14公克）、大麻煙草1罐（毛重6.38公克）、「毒郵票」2.5張（麥角二乙胺，毛重0.82公克）、研磨器1個及電子磅秤1台等，查扣大麻物經檢驗確為第二級毒品大麻，另張尿液經檢驗呈大麻陽性反應，全案經台中地檢署檢察官偵結起訴在案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！