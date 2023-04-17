立委陳超明（左）表態要爭取連任。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨立委24個選區，今天起到19日受理領表及登記，苗栗縣現任立委徐志榮無意連任，外傳地方勸進前縣長徐耀昌，回歸參選第2選區山線立委，原本徐耀昌要前往辦理提名登記，但因故取消；第1選區海線現任立委陳超明，則因案被國民黨停權，但他仍尋求連任。至於民進黨部分，因苗栗屬於艱困選區，因此不辦理初選將採徵召，近期展開約詢人選。

現任國民黨立委徐志榮，曾在2月接受本報記者訪談，證實自己下屆不會再參選連任，他希望傳承給年輕世代，自己則想過輕鬆一點的生活，多花點時間陪伴家人。

據悉，徐志榮不願征戰後，另個派系地方宗親會，希望前縣長徐耀昌再度上陣參選，傳聞徐耀昌本來今天有意前往苗栗縣黨部領表登記，但疑因家人有意見後取消。

另外，有意參選第2選區立委選舉，目前檯面上最有可能的是苗栗市長邱鎮軍，邱表示，如果徐志榮確定不選才會考慮下一步，但大前提仍以黨內和諧團結為重。

至於第1選區的現任立委陳超明，因為司法案件被國民黨停權中，無法爭取黨提名登記，但陳超明仍希望爭取連任，他說，自己仍會為選戰做準備，如果黨內願意支持，他樂觀其成，但最後還是要看黨中央決定。

綠營部分，原先傳出要禮讓給協助綠營苗栗縣長選戰的現任無黨籍議員曾玟學、陳品安參選，不過地方初步共識，不論是誰代表參選，一定要有黨籍身分且不禮讓。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富指出，苗栗縣屬艱困選區，將不辦理初選，採徵召作業，黨中央近期將進行約詢作業，包括老將、新人都是徵詢對象，盼找出最強的立委參選人。