WBC重量級拳王泰森福瑞(右)毆打挑戰者。（美聯社資料照）

WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）預計於7月回歸擂台「暖身」，對手可能是前拳王小路易茲（Andy Ruiz Jr.）。泰森福瑞目前正憂心找不到合適對手，小路易茲向他提出挑戰，如果雙方談成合約，將會成為一場真正的「重量級」對決。

小路易茲是個胖哥，身高188公分在重量級不算高，他坐上世界統一重量級拳王的時候，體重達到268.5磅（121.8公斤）。以身高體重比而言，小路易茲是歷來最胖的拳王。賽前曾被嘲笑「上擂台繞個兩圈就會心臟病發」，小路易茲2019年臨時遞補成為安森尼喬雪（Anthony Joshua）的挑戰者，沒想到他打贏了比賽成為拳王。

雖然一度戰勝喬雪，但是小路易茲在重賽時胖到284磅（128.8公斤），動作遲緩，反被喬雪打得落花流水，只當了半年的統一拳王。

泰森福瑞身高206公分，體重273磅（123.8 公斤），雖然不是胖哥，但他沒有健美的體格，被認為是偏胖的那一型，如果加上小路易茲就是合計250公斤以上的坦克大決戰了， 相當於4個輕量級拳手的體重。

職業拳擊的重量級沒有體重上限，WBC規定224磅以上（101.6公斤）的拳擊手只能參加重量級拳賽。四大聯盟史上體重最重的拳王是俄羅斯的瓦留埃夫（Nikolai Valuev），身高213公分，體重318磅（144.2公斤）。