登山家曾格爾去年被控介入富商陳坤保的家庭，遭元配岳啟儒依侵害配偶權為由求償200萬，而曾格爾昨(16)日在臉書發出千字文反擊，也點名女星賈永婕、郁方不要再攻擊她，而賈永婕也於今(17)日上午在臉書回嗆曾格爾：「我就是挺，我相信法律會給受害者一個公道！」，並透露得知小三囂張的行徑。

賈永婕17日上午在臉書發文表示，這是一堂告訴女人們要勇敢的面對才能勇敢走下去的一課，她坦言事情剛發生時曾發鄉愿的勸正宮岳啟儒，也許不要採取法律行動，讓時間慢慢修復傷痛，不要知道太多事實就不會這麼痛。但是岳啟儒反告訴賈永婕：「永婕，我一定要站出來，因為她這種人絕對不是第一次破壞別人的家庭，之後一定還會繼續。我不想看到其他的家庭受害，就算我的傷痛一定會一直重複的被撕裂我還是要站出來捍衛真理！做錯事的人必須受到法律制裁！」

賈永婕回憶起她陪伴岳啟儒的過程，「當然妳也有崩潰難過的時候，我陪著妳哭，聽著著妳流淚訴說著一切，聽著小三囂張的嗆妳又沒有抓姦在床是要告什麼啊？」面對層出不窮不斷在傷口撒鹽的不實指控，岳啟儒非但沒有倒下，而是處理公事、蒐證、應付網路不實留言以及照顧孩子，種種堅強的行為令她既心疼又佩服。

賈永婕力挺岳啟儒，強硬表示：「身為一個女人、妻子、三個孩子的母親我願意站出來，我就是挺，我挺的正正當當，光明磊落。我相信證據確鑿的事實，我相信人品代表一切，我相信法律會給受害者一個公道！」最後她強調，維護社會正向善良的風氣打擊犯罪是大家的責任，呼籲別打擾郁方，因為她的婆婆剛過世，請給她一些時間。