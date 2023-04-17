新竹縣文化局響應423「世界閱讀日」，結合14所公共圖書館和8家書店，以「漫漫閱讀行」為主題，從4月18日起至5月21日推出主題書展、系列走讀等精彩活動，完成閱讀任務還可兌換限量設計小禮！

縣長楊文科表示，新竹縣是非常喜歡閱讀的縣市，為提升公共圖書館軟硬體設施，將購書經費增加至3300萬，去年新竹縣不僅獲得40萬人口以上縣市「整體閱讀力表現績優城市」第1名，還獲得閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名。

此次世界閱讀日系列活動為期1個月，共辦理67場次主題書展、閱讀活動及走讀，希望民眾在繁忙之餘，能夠停下腳步，拿起書本，享受寧謐閱讀時光。

楊文科歡迎民眾跟著圖書館出門走走，帶一本最愛的書，走讀新竹縣，探索生活的這片土地，讓閱讀成為日常生活的一部分。

文化局長李安妤表示，系列活動除音樂會、閱讀講座及行動書車外，也邀請敦煌書局以「世界SDGs繪本」為主題，於文化局及新豐圖書館辦理系列主題書展活動，帶大家認識聯合國永續發展目標SDGs 17項目標及內涵，對環境多一份關懷，參觀書展還有機會抽中精美小禮。

呼應主題「漫漫閱讀行」，今年也特別以「漫步新竹．發現城事」為概念，規畫系列走讀遊程，包含關西鎮及竹東鎮漫步小旅程、芎林鹿寮坑賞桐、北埔社區走讀客家美食體驗等，帶大家深度感受在地生活魅力。

民眾只要到不同場館參與活動與借書即可集章，完成10個集章格，就有機會換到限量精美好禮「經典黑白撞色提包」。活動摺頁可在各場館索取，活動資訊可上新竹縣公共圖書館網查詢。