（總統府提供）

政府力推生醫產業，蔡英文總統今天表示，衛福部去年已公告放寬「醫療法人投資企業20％的限制」，讓醫療機構的研究成果，能透過商業模式，更快速進入市場來使用。政府會持續透過政策，把各種資源加速整合，未來也會協助產業做國際布局，一起為國人的健康、產業的繁榮，以及世界做出更多貢獻。

蔡英文總統今天接見第25屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表時表示，「國家生技醫療品質獎」有「台灣生醫界奧斯卡」的美稱，獲獎者都是醫界以及護理界的一時之選；也在生技醫療產業具有影響力。她看過大家的獲獎項目，每一項都很關鍵，也都展現出台灣雄厚的醫療實力。

蔡英文以這次獲得金獎的台大基因醫學團隊為例，研發出兒童罕病－AADC缺乏症治療，在去年得到歐盟核准上市。這項成就不僅是全球小小病患的福音，更是台灣生醫製藥產業邁向國際市場的重要里程碑。

她也看到其他醫療院所獲的獎項，包括前瞻醫學研發、推動醫院的永續經營；還有廠商投入COVID-19的重症藥品、開發疫苗運送冷鏈；以及把AI技術運用在長照上，讓照護工作從更前端來預防做起。

蔡英文指出，台灣的醫療研究、生醫產業，都有很好的發展潛力。去年，衛福部已經公告，放寬「醫療法人投資企業20％的限制」，讓醫療機構的研究成果，能透過商業模式，更快速進入市場來使用，這不僅能提高我們產品的競爭力，也能讓醫療機構有更多的資源來研發新技術。

她強調，接下來，我們還是會持續透過「六大核心戰略產業」政策，把國內的醫療機構、相關產業以及各界的資源，加速整合起來，讓大家能發展得更快、更好。她對台灣的生醫產業很有信心，未來，政府會繼續協助大家做國際布局，一起為國人的健康、產業的繁榮，以及世界做出更多的貢獻。