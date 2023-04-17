據日本外務省發布的消息稱，日方在日本度假勝地輕井澤町舉行的G7外長會議期間，為美國國務卿布林肯和法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）準備了蘋果派，為他們慶生。

俄羅斯衛星通訊社援引該消息稱，日本外交大臣林芳正組織了一場持續140分鐘的工作晚宴，主題圍繞印太地區問題。由於4月16日是布林肯和柯隆納的生日，所以在晚宴最後，日方為其準備了萬平飯店烘烤的蘋果派。據聞，這家飯店曾經是英國樂團披頭四（The Beatles）已故成員約翰藍儂（John Lennon）鍾愛的地方。

日本外務省發布的消息還說，在該工作晚宴上，客人們享用了日本料理，其中一些菜品被調製成歐洲人熟悉的口味；所有食材均來自日本的長野縣。飲料則包括日本的米酒、清酒，白葡萄酒和紅葡萄酒，也都產自日本。

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