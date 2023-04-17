楊銘威學生時期被抓到看老謎片，連教官也取笑他。（TVBS提供）

修杰楷自爆蹲廁所被人目睹超尷尬。（TVBS提供）

修杰楷、楊銘威、邱勝翊、謝依霖、林莎與黃柏峰主持《來吧！營業中2》，近期到TVBS《11點熱吵店》宣傳。談到人生中最想消滅的黑歷史，楊銘威苦笑學生時期例行檢查書包時被教官翻到A片，「我夾在課本裡的玉蒲團光碟被教官發現，結果被記過，當時的我覺得被懲罰不糗，糗的是被大家知道我在看老片，這件事被取笑很久。」

修杰楷補充說，「還有一個我覺得應該是所有男生都會遇到的尷尬時刻，就是去商店買保險套」主持人沈玉琳立刻回說：「我現在去買是一種尊榮耶！」全場笑翻。

修杰楷也分享人生中最想消滅的黑歷史，「出道前某次在火車上蹲廁所時，沒想到門竟然沒鎖好，突然被一群年輕女生打開，我們四目相覷了三秒鐘，但這三秒彷彿有一輩子之久，真的是我有史以來最尷尬的一次」。謝依霖也提到曾在火車上的糗事，有次因為太累睡著，醒來發現自己橫躺在車廂門口，乘客紛紛跳過她，且沒人叫醒她，她只好繼續裝睡等大家都下車才敢起來。

問及想抹滅的黑歷史，王子邱勝翊分享，他曾經拿錯朋友的情書並且調皮的大聲朗讀，當他發現認錯人時，尷尬到立刻拔腿就跑，主持人Melody也忍不住反問他的感情觀，王子認爲自己比較被動，確認彼此有來電才會開始寫情書，接著問到感情的分離，王子表示，若發現彼此不適合也會理性溝通分開，與前任沒辦法繼續深交，僅能做到點頭之交。《來吧！營業中2》星之沙龍，每周六晚間8點TVBS歡樂台42頻道。