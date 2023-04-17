立法院交通委員會今到花蓮地區考察交通建設及震災復建進度，由民航局簡報說明花蓮航線目前的狀況。（羅亦晽攝）

民航局長林國顯說明花蓮航線國內線目前面臨的挑戰與解方。（羅亦晽攝）

花蓮機場具國際機場條件，國內線外航線卻乏人問津，近兩年更因新冠疫情影響停飛，整個航空站快成「蚊子館」，如今疫情趨緩，觀光回溫，立委傅崐萁要求民航局恢復國內線航班至疫情前的次數，並與各國航空公司代表討論包機直飛花蓮的機會，進而提升整體乘載量。

民航局表示，花蓮航線復飛後，國內線的北花（台北-花蓮）線乘載量不如預期，已請航空公司持續推出促銷方案，以提升乘載量，並視成效逐步增條班次；國際線部分，除越捷航空4月28日及5月2日將包機直飛花蓮，同時也會邀請各國在台的航空公司代表飛抵花蓮觀光，藉以增加直飛花蓮的機會。

立法院交通委員會今到花蓮地區考察交通建設及震災復建進度，立委傅崐萁、交通部長王國材、民航局長林國顯、縣長徐榛蔚等人，聽取民航局簡報說明花蓮航線的狀況。

民航局指出，花蓮航線國內線有3條航線，分別是立榮航空的北花線（台北-花蓮）、華信航空的中線（台中-花蓮）與高花線（高雄-花蓮），中花線與高花線營運狀況穩定，北花因鐵公路的競爭、票價懸殊、旅行時間差異小及班次少等因素，乘載量逐年下降，且疫情期間停飛。

國際線部分，2016年香港快運開闢花蓮香港定期航線後，每天都有營運，且2017年整年高達9萬7000多人次，後因2018年0206大地震影響外籍旅客遊憩意願，同年10月停航，之後多以包機為主，近年受疫情影響停飛迄今，不過越捷航空規畫4月28日及5月2日包機往返峴港與花蓮。

民航局長林國顯補充說明北花航線乘載量不佳的原因，他說，交通部近年投資上千億改善東部公鐵路的運輸，台鐵台北到花蓮每天多達33班自強號班次，但北花航班一周僅4班，對民眾來說確實不便，進而影響搭乘率。目前雖已要求航空公司減半票價促銷，但乘載率卻僅有3成，未來將藉由推出機加酒方案，提升乘載率至7、8成，如效果可行，其他航班及航次勢必會陸續恢復跟增加。

傅崐萁表示， 北花線疫情前每天早晚各1班，台北來回花蓮共4班，疫情期間取消班次雖能諒解，不過疫情趨緩班次卻沒有回來，讓地方情何以堪。「航線愈不使用、便利性愈低，造成大家更不會習慣使用，進而進入惡性循環」，要求民航局至少將北花線航班恢復至疫情前的次數，增加商務客抵達花蓮的機會。徐榛蔚則希望民航局能與地方一起整合觀光資源開闢新航線，讓國外旅客包機從該國直接落地花蓮。

王國材允諾將要求民航局與國內航空公司溝通協調，優先恢復假日的班次，接著再朝每天1班次慢慢前進；至於國際線部分，他亦會請觀光局提高補助要點，提升國外旅客包機直達花蓮的意願 。