德微啟動第二次轉型，將80%到90%現有舊設備汰換，由於處於新舊設備交替期，營運處於谷底，德微第1季合併營收為4.33億元，年減18.03%，符合公司預期年減15%到20%，隨著新設備陸續到位，德微預估，今年第1季將是全年營運谷底。

德微表示，下半年進入新產線驗證、試產、量產階段，整體產線走向高值化，今年營收將朝月月攀升之方向衝刺，2023年將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商領域，推動公司營運進入新成長期。

強茂近幾年積極調整產品組合，憑藉自行開發晶片與封裝的優勢，鎖定應用日益廣泛的MOSFET、IGBT與第三代半導體(SiC)等開發新產品，目前應用於資通訊娛樂系統、車燈及車窗等車用週邊低壓MosFet產品已順利打入打入全球兩大電動車廠Tesla及比亞迪，以及歐美各主要車廠。

強茂第1季合併營收為28.62億元，年減22.97%，在工作天數恢復正常下，強茂預期，第2季將比第1季好，下半年在新產品挹注下，營運有望展現成長力道，公司將努力今年營運比去年好。

2022年強茂車用產品營收年增1倍，其中第4季佔營收比重更拉升至20%，強茂預估，今年車用產品佔比有望拉升到25%到30%。

至於IGBT晶圓方面，強茂亦努力通過驗證流程，希望下半年可以開始推廣。