立法院副院長蔡其昌，17日率立委何欣純、莊競程等人，抵達東區樂成宮為民進黨東南區立委參選人何昆霖加油，蔡表示，黨內有人邀請他，他都會來幫忙加油打氣，或許市議會不適合何昆霖、而立法院可能對他比較適合也說不定，肯定何是民進黨的未來之星。

何昆霖說，在蔡其昌身上聞到的是國會外交濃濃的法國味，他說自己在英國念碩士、在日本工作，經常往來歐洲各國的經驗，深知國民外交與城市外交很重要，所以未來有機會當選立委對台灣外交可以有貢獻，與蔡其昌等民進黨優秀前輩一起推動國會外交。

立法院副院長蔡其昌與多位民進黨立委赴歐洲訪問，17日清晨回國後，還沒回到家即與同團的立委莊競程，驅車直達樂成宮，與當內同仁一同向旱溪媽參拜，除感謝神明保佑平安返台，也關心這次東南區立委選情並祈求保佑台灣。

蔡其昌說，「只要有邀請我的我都會幫忙，只要是優秀人才都會盡量推薦。」民進黨願意栽培優秀年輕人機會的政黨，肯定何昆霖不論是學歷經歷都很優秀，雖然市議員選戰失利，但或許這樣優秀的人才更適合進入國會，他相信大家給何機會，未來是民進黨的明日之星。

何昆霖說，他在樂成宮廟埕長大的，跟樂成宮很有緣，阿公前省議員何春木曾任樂成宮五屆董事長，樂成宮並在其任內爭取通過成為國家三級古蹟，這次參加中西東南區立委初選，就是希望學習媽祖精神，服務人群，為地方打拚。