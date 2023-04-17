韓日2＋2司局級外交安全對話會，第12次韓日安保政策會議17日在首爾舉行；這是時隔五年後重啟相關會議。

韓聯社報導指稱，相關會議於首爾外交部大樓舉行，與會人員包括韓國外交部亞太局局長徐旻廷、國防部國際政策次長禹慶錫，以及日本外務省亞大局局長船越健裕、防衛省防衛政策局次長安藤敦史。

據韓國外交部稍早前介紹，雙方將在會上就韓半島乃至東北亞安全局勢、兩國國防安全政策合作現狀與未來發展方向、合力應對北韓核導威脅等事宜交換意見。

韓日兩國根據雙方外長1997年達成的協議，於次年的1998年首次舉行安保政策會議，至今共舉行11次。第11次會議曾於2018年3月在東京舉行。之後，兩國關係因擄日勞工索賠問題、日本對韓限貿、軍情協定終止等問題跌入冰點，安保政策會議也停擺至今。今年3月，韓日領導人舉行會談並就恢復各層級溝通渠道達成一致，安保政策會議由此時隔5年重啟。

分析認為，雖然韓日2＋2對話會規格相對較低，為司局級，但兩國重啟該溝通渠道後能夠就安全局勢及相關政策更深入地進行溝通，具有重要意義。