部長在德國媒體《週日畫報》(Bild am Sonntag)透露，正在保護德國的通訊網路，檢查有三個重點，包括識別危機、反轉危險、避免依賴，「對於我們關鍵基礎設施來說特別的重要」。
據來自政界的消息人士指出，德國政府正在考慮禁止華為和中興通訊的部分電信設備零組件，此將是解決安全隱憂的重大措施。
德國政府對於將華為列入禁止對象，一直保持謹慎態度；但是部分人士對於華為與北京安全服務關係密切，意指著德國的未來行動網路如果安裝這些零組件，可能讓中國間諜或破壞者能進入這些基礎設施。
德國內政部長Nancy Faeser表示，正在全面檢查德國5G網路中所有已安裝的中國零組件。目前德國政府正在重新檢視與中國的關係。
部長在德國媒體《週日畫報》(Bild am Sonntag)透露，正在保護德國的通訊網路，檢查有三個重點，包括識別危機、反轉危險、避免依賴，「對於我們關鍵基礎設施來說特別的重要」。
據來自政界的消息人士指出，德國政府正在考慮禁止華為和中興通訊的部分電信設備零組件，此將是解決安全隱憂的重大措施。
德國政府對於將華為列入禁止對象，一直保持謹慎態度；但是部分人士對於華為與北京安全服務關係密切，意指著德國的未來行動網路如果安裝這些零組件，可能讓中國間諜或破壞者能進入這些基礎設施。
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