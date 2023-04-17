【全程影音】否認參戰北市士林大同立委！ 謝龍介暖送王世堅「這句話」 @ChinaTimes

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前證實，曾勸進前台南市議員謝龍介出戰台北市第二選區（士林、大同）立委，引起各界熱議，但謝今（17）日表示，有鑑於台南鄉親對他有很高期望，所以沒有到台北選立委的規劃。

黃呂錦茹14日於廣播節目受訪指出，在台北市8個立委選區中，僅士林大同區的勝算低於5成，她坦言，國民黨候選人若是對上民進黨籍的王世堅，會相當棘手，因為他的選戰打法相當詭譎多變。主持人黃暐瀚詢問，是否曾徵詢過謝龍介？黃呂錦茹證實的確有此事，且謝當下並未完全拒絕，但台南地方人士則有意見。

針對此事，謝龍介今在網路節目《午芯饗宴》透露，黃呂錦茹曾徵詢他到北市選立委的消息，讓對他有相當高期望的台南鄉親們非常焦急，但他完全沒有到台北選立委的規劃。

另外，謝龍介提到，去年台南市長選舉，他在永康、東區、北區、新營等區的得票，都贏過對手黃偉哲，選舉結束後，他又花了一個禮拜跑遍台南市各行政區謝票。謝龍介說，鄉親們對於選舉結果相當感動，並在他謝票時告知，台南市的藍綠結構其實已經逆轉了。