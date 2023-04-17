基隆市中山區16日發生一起機車車禍，導致受害者仍昏迷不醒。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

台北市議員陳重文17日在臉書發文，表示將暫停立委初選的相關行程。原來是因為他的服務處主任張育彬16日下午遭一名酒駕女子騎機車對撞，迄今仍昏迷不醒。基隆市第四分局表示，由於肇事女子也昏迷不醒，將持續搜證，待女子清醒後，將依公共危險罪移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。

酒駕女逆向撞人畫面曝光 助理受傷北市議員暫停立委初選

16日中午12時許，一名36歲的黃姓女子，騎著機車行經基隆市中山區西定路時，突然跨越了路中央的雙黃線，闖入對向車道，一頭撞上了40歲張姓男子騎的機車及張男所載的28歲女子。

兩輛機車在事發後直接倒地，經基隆市消防單位緊急將三人送醫急救，醫院發現，黃女經抽血驗測有酒精反應，換算呼氣酒精測試值達0.84MG／L。但由於黃女目前腦出血昏迷中，警方暫時無法製作筆錄。

警方表示，將調閱周遭的監視器畫面，以釐清事發的經過，待黃女清醒後，依涉犯公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

國民黨籍台北市議員陳重文表示，受害的張男正是他服務處主任張育彬。陳重文指出，張育彬擔任他服務處主任一年餘，一直是個態度很認真的年輕人，孰料竟然發生這樣的事情。陳重文透露，目前張育彬已自基隆長庚醫院轉院至台北榮總，目前仍然昏迷不醒。

陳重文說，張育彬不僅負責他的選民服務，也協助他立委初選的輔選工作，因為他發生這樣的不幸，他深感哀痛，將全力照顧他的健康，因此宣布暫停立委初選相關工作。

陳重文強調，他希望政府相關單位能夠立法嚴懲酒駕肇事，主動避免再有類似的憾事發生。

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