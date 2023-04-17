香港信報報導，恒指開盤跌64點報20,374點，曾跌139點，見20,299點半日低，之後掉頭回升，最多升121點，高見20,560點。中午收報20,548點，升110點或0.54％，於50天線（約20,348點）之上。

國企指數升31點或0.45％，報6,945點。科指升22點或0.53％，報4,186點。大盤早盤成交605.93億港幣。

焦點個股方面，盈富早盤升0.29％報20.76港幣，成交居首達73.84億港幣；騰訊升0.1％；匯控急升2.8％；中芯升2.9％。聯想集團升4.3％，為早盤表現最好藍籌。安踏挫3.5％，為表現最差藍籌。

商品資源股方面普遍走高。「三桶油」創52周高，中石油升3.9％，上周五急升兩成六的五礦資源，早盤再飆9.9％。中鋁再升6.1％創52周高，中鋁國際急升15.8％。江銅創過52周高，早盤升1.5％。

券商股方面，上證指數創逾九個月高，申萬宏源升7.4％；華泰證券升3.2％；光大證券升2.9％；中國銀河升3.9％；招商證券升3.4％。

此外，上海車展明日舉行，車股今早上漲。長汽升5.2％；吉利升3％；小鵬汽車飆升8.4％；理想升3.5％；蔚來升5.3％。