2023宜蘭桐花祭即將展開，21日起即可報名「桐花小旅行」。（吳佩蓉攝）

三星拳頭姆步道桐花遊有4梯次，於4月23、24、30日及5月1日舉行，限額80名。（宜蘭縣政府民政處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

礁溪賞桐賞螢小旅行有４梯次，於4月21、22、28、29日舉行，限額80名。（宜蘭縣政府民政處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行有8梯次，限額120名。（宜蘭縣政府民政處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2023宜蘭桐花祭即將展開，21日起即可報名「桐花小旅行」，分別規畫員山、礁溪、三星3條賞桐路線，凡參加者可獲得在地特色文創品；另22、23日於望龍埤舉辦桐花祭不插電音樂會，還有茶藝體驗、在地小農市集及客家服飾體驗等。縣長林姿妙說，歡迎大家共襄盛舉，一起活絡地方經濟，努力傳承宜蘭客家文化。

今年桐花季一系列活動從21日起至5月1日止，「望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行」、「礁溪賞桐賞螢小旅行」及「三星拳頭姆步道桐花遊」3條「桐花小旅行」路線，串連員山、礁溪及三星的賞桐步道。今（17日）在縣府大廳舉辦啟動記者會，由客家創作歌手甜心萌主曾怡玲，以迷人的客語樂音揭開序幕。

民眾可漫步在員山望龍埤環湖步道及宜大實驗林場小徑、體驗客家美食DIY及賞桐野餐；或至礁溪登林美步道賞桐花、嚐金棗茶、體驗果樹種植活動、傍晚到匏崙賞螢火蟲；也可到在拳頭姆步道健行賞桐、體驗在地農村、親手做客家美食、福德廟賞桐野餐。

小旅行共有16梯次，名額皆有限，報名費用每人200元，報名並全程參與的民眾，可獲得與在地結合的特色文創品及環保餐具，分別是紅心芭樂果乾、金棗玄米茶及米鞠味噌醬；相關報名資訊已可至「蘭陽客多讚」粉絲專頁（https://reurl.cc/b5nWp6）查詢。

另，22、23日在望龍埤有桐花祭不插電音樂會，由客家歌手曾怡玲、憲明國小等藝人及團隊演出，還有茶藝體驗、在地小農市集、客家文化－原來是、客家服飾體驗等活動；縣府為方便民眾參與，設有來回接駁賞桐專車，上午9時至下午4時30分於宜蘭後火車站免費搭乘。

林姿妙表示，宜蘭好山好水好環境，此次結合3個鄉鎮與在地年輕夥伴的文化創意，期盼帶動地方文化、藝術、觀光及客家美食，促進經濟發展，鼓勵大家共襄盛舉，一起拚出宜蘭好文化。