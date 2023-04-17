北韓首都平壤和盛地區一萬套住房項目一期建設工程竣工儀式於16日舉行，金正恩出席儀式，並同北韓內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會組織書記趙甬元等幹部一道剪綵。

據俄羅斯衛星通訊社援引朝中社報導，金正恩說，在首都建設5萬套現代住房是為市民提供更穩定、文明的生活而推動的夙願工程，黨和國家將其放在首要位置上。

據報，金正恩再次闡明將優先考慮人民便利的黨的建設政策，以及將平壤市打造成世界級城市的構想。他說，所有軍民建設者都應懷著創造勞動黨時代復興和發展新曆史的創造者、開拓者的自豪感，開啓首都，地方建設工作的全盛期，加快推進文明社會建設。

北韓在2021年1月的勞動黨第8次代表大會上提出首都建設宏圖，計劃於2021年至2025年在平壤每年建設1萬套、總計5萬套住房。平壤松花街萬套住房建設項目去年竣工，目前和盛地區二期萬套住房項目已開工。