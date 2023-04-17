傳承宗教文化，屏東紫霄帝闕玄天上帝廟捐贈圖書。(屏縣府提供)

屏東紫霄帝闕玄天上帝廟傳承玄天上帝慈悲為懷精神，17日特別捐贈套書250套給屏東縣政府，希望藉由這次捐贈，能夠讓更多民眾和學童接觸宗教文化。

捐書活動在紫霄帝闕玄天上帝廟舉辦，屏縣府民政處長徐富癸表示，屏東宗教發展相當蓬勃且多元，推動社會公益也不餘遺力，希望玄天上帝廟繼續與政府攜手，關懷公共事務。文化處長吳明榮也認為，屏東是一個有文化的地方，玄天上帝廟在經費有限情況下出書，還無償捐贈縣府，相當不容易。

玄天上帝廟主委簡茂林則是感謝屏縣府歷年來對宗教、文化傳承的重視，尤其在2022舉辦全國玄天上帝飛昇得道聯合慶典，獲得鼎力協助，使慶典團拜、交通指揮，深獲來自全國各地信眾好評。

簡說，套書分為上下兩冊，書中主要介紹玄天上帝廟的文物及沿革，這次捐書目的除了抱持感恩、報恩的心態以外，更希望能夠把宗教教人為善的精神發揚光大。

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