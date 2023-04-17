新思科技EDA事業群總經理Shankar Krishnamoorthy表示，隨著複雜性的增加、工程資源的限制以及更嚴格的交付時程所帶來的挑戰，對於涵蓋架構探索、設計到製造的全端AI驅動EDA軟體解決方案的需求也就應運而生，新思科技成功地達到這項目標。借助 Synopsys.ai解決方案，我們的客戶能夠以超凡速度及效能，跨多領域搜索設計解決方案空間。隨著Synopsys.ai在每次運作中不斷學習及優化，可以更快的速度找到最佳的結果，進而滿足、甚至突破嚴苛的設計和生產力目標。

目前市場上前10大半導體公司中有9家已導入Synopsys.ai工具。針對每個設計專案，該解決方案的AI引擎會持續在不同的資料集(data sets)上進行訓練，並隨著時間推移越來越專精於提供最佳化結果。

聯發科(2454)總監陸嫻(Xian Lu)表示，搭載於全球眾多裝置的晶片日趨複雜，實現高品質的矽晶變得至關重要，必須不斷改進方法並部署新的技術，以便能快速交付可提供高缺陷覆蓋率、同時將測試成本降至最低的測試程式，而用於自動測試圖型生成的AI驅動增強功能，是達成我們未來的矽晶測試目標的關鍵。

台積電(2330)設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示，台積電與包含新思科技在內的開放創新平台(Open Innovation Platform，OIP)夥伴密切合作，協助客戶在執行客製化與類比區塊(block)的製程到製程(process-to-process)設計遷移時，能夠提高生產力並加速設計收斂。借助最新的新思科技AI驅動類比設計遷移流程和台積電強化的製程設計套件(PDK)，能夠實現設計的重複運用，高效率地在行業廣泛採用的製程技術上進行遷移，並受益於最新技術所帶來的功耗、效能和面積優化。

根據Moor Insights & Strategy產業分析師Patrick Moorhead的說法，AI正為半導體產業帶來嶄新變革，協助工程師製造出人類無法獨立產出的複雜晶片。AI所開闢的視野超乎想像，唯一可知的是我們將會進步地更快、並達成更多成就，包括如何解決飢荒、流行病控制和氣候變化等重大全球問題。新思科技目前率先將AI導入整個晶片開發流程，對半導體產業未來所投入的貢獻值得肯定。