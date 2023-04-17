默沙東將以每股200美元的價格收購加州的生物技術公司，這比Prometheus在上周五的每股114.01美元收盤價，溢價75%。Prometheus專門從事於免疫性疾病的治療。

默沙東執行長Robert Davis在接受訪問時說，Prometheus用於治療潰瘍性結腸炎、克羅恩病和其它自身免疫疾病的藥物PRA023，對於默沙東來說，該藥可能是價值數十億美元的產品。執行長補充說，該藥最近發布的二期臨床試驗結果，令人振奮，也帶動了公司的收購決定。

Davis說：「我們關注他們的臨床開發專案已經有一段時間了」。

執行長說，如果交易能在今年第三季如期完成，那麼公司可能在今年第四季或2024年第一季開始針對該藥的潰瘍性結腸炎後期研究。

Davis將這筆交易比擬為2021年收購Acceleron，後者讓默沙東迅速擴展了心血管藥物的業務。

去年夏天，據新聞報導說，默沙東曾談判收購專注於癌症的生物技術公司Seagen，但是競爭對手輝瑞(Pfizer)最後在上個月達成了該430億美元的收購交易。

執行長說，將繼續收購的動作，不論規模的大小。

默沙東曾在2月提出財測，指出由於抗新冠肺炎病毒藥物的銷售將急劇下滑，2023年的獲利將低於華爾街預期。