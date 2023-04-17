P.LEAGUE+球星林書豪，在2月加盟高雄17直播鋼鐵人後，帶領球隊戰績一路往上，展現過去NBA球星的價值，在台再度掀起「林來瘋」。《MOMO瘋運動》日前獨家專訪林書豪，已年近35歲又經歷過嚴重膝傷，還能持續健康的在場上打球，他歸功於合作13年的御用按摩師羅鈞諭，還介紹隊友給羅師傅治療，最後隊友們也搶著預約，讓他笑說：「我的飯店房間就像治療房。」

林書豪在2017年底右膝髕骨肌腱斷裂受傷，差點終結球員生涯，如今不僅繼續在場上打球，還能夠持續繳出優質表現，身邊的御用按摩師羅鈞諭功不可沒。談到羅鈞諭給予的幫助，林書豪表示其治療方式非常全面，包含身理、心理都顧及到，對羅師傅讚譽有加，稱他是「全世界最好的運動治療師」。羅鈞諭透露治療過程：「無論多痛他都能夠忍，只要他恢復得快，就能很快速回到場上，或者疲勞他也能很快復原，我沒有見過比他更認真的球員。」

2010年第一次給羅鈞諭按摩後，林書豪從此一試成主顧，每次亞洲行都一定向羅師傅報到，NBA及CBA賽季期間也會帶著羅鈞諭隨行。林書豪還不吝介紹身邊隊友給羅師傅治療，最後隊友們也都搶著預約，讓他笑說：「我的飯店房間就像治療房。」

與林書豪有不解之緣的羅鈞諭也回憶，這十幾年來幫助林書豪的過程，見到他是求勝心非常強的球員，為了球賽幾乎整天都讓大家思考如何打好這場球，「看到他一直反覆看當天比賽的每一個片段，他都會重新再去思考一遍。」

林書豪與羅鈞諭關係已如家人一般，羅笑說:「除了治療他身體，他會到帶我到處玩，他本身是一個美食家，什麼好吃的都知道，所以就是感情特別好，就像自己家人一樣。」兩人相互扶持，羅鈞諭開設的「明易足體養生館」規模越來越大，持續做運動治療，林書豪有羅師傅按摩幫助，繼續健康的在籃球場上打出精采的比賽。