圖為藏壽司全球旗艦店晴空塔押上站前店彩色燈籠牆。（藏壽司提供）

圖為藏壽司全球旗艦店原宿店內裝。（藏壽司提供）

日本知名品牌藏壽司5月將在高雄亞灣區開設海外首家全球旗艦店，業者今（17）日搶先曝光內裝，占地2000坪，堪稱全球最大，店內以明亮通透，淺色木質為基底，營造出現代和風氛圍，完美體現日本美學，讓消費者不用出國也能享受到正宗的日本體驗。

為推廣日本飲食並帶動當地觀光，藏壽司已在日本開4間融合日本傳統文化，同時具有現代建築特色的「藏壽司全球旗艦店」，包括位於關東地區的淺草、原宿、押上以及關西地區的道頓堀，都貫徹了結合「觀光」及「飲食」的「SightEating」精神。

藏壽司指出，日本海外首間「藏壽司全球旗艦店」將在今年5月初正式落腳高雄，藏友們不用購買機票，就能在高雄體驗到日本原汁原味的「藏壽司全球旗艦店」，而原汁原味重現來自日本的感動，更有專屬台灣的設計元素，預計將再颳起一股迴轉壽司朝聖熱潮。

素有日本設計鬼才之稱的佐藤可士和，全程參與「藏壽司全球旗艦店」的店內設計。獨特的簾幕座席提供包廂式的用餐體驗，而原本置於桌上的調味料，則收納於桌下，讓桌面空間更加乾淨整潔。

全店也採用白木打造，讓整體視覺畫面更明亮舒適，符合日本的建築風格。與其他藏壽司分店不同是，全球旗艦店中的扭蛋遊戲，有機會抽中旗艦店限定，充滿童趣的日本傳統遊戲體驗券。此外，以往在日本祭典才能體驗到的經典遊戲，在藏壽司全球旗艦店就有機會暢玩。