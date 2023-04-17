配合政府「國車國造」政策，台北科技大學與台灣車輛公司聯合成立「軌道車輛智慧科技聯合研究中心」，今（17）日舉行簽約暨啟用典禮。台車董事長蔡煌瑯並透露，日前有印度軌道採購團來拜訪台車公司，也簽下MOU，期待拿到印度電聯車大單。

北科大校長王錫福表示，很榮幸與台灣車輛共同成立聯合研究中心，希望合作開發更多軌道車輛解決方案與智慧應用，包括列車控制監測系統（TCMS），提升列車調度及維修效率，為軌道產業本土化共創榮景。

蔡煌瑯表示，目前除了基隆捷運，台南在規畫捷運軌道、新竹市在規畫輕軌，另外東南亞包括柬埔寨、印尼等國家對我國電聯車產生興趣，泰國也有車輛公司向我們探詢合作的可能性；上個月有因為地緣政治、轉向台灣的印度軌道採購團來拜訪台車公司，也簽下MOU。「印度光是一個省採購量就可達一千輛車！對於印度市場我們也充滿期待。」整個軌道工業產值預估未來高達上兆以上，這是台灣軌道工業界的機會。

蔡煌瑯表示，台車公司目前在輕軌部分的成果已經有淡海輕軌、安坑輕軌，都在營運當中，國產化高達六成三以上；電聯車部分，台鐵的EMU700、800都是台車公司製造，對於未來軌道運輸的主流，也就是節能減碳，台車公司有相當大的期待。

交通部次長胡湘麟表示，2017年起推動前瞻建設，幾乎一半比例的經費在軌道建設，因此希望成立「鐵道國家隊」帶動產官學研合作。

北科大電機系教授、軌道車輛智慧科技聯合研究中心主任姚立德表示，「軌道車輛智慧科技聯合研究中心」是今天開始啟動，但是過去2年已經有很多成果，不是從零開始。

姚立德表示，目前已經和台北捷運公司合作幾個計畫，包括「列車驅動關鍵設備壽命預測系統」，可以降低維修成本、提高安全性、提高運行效率、優化維護策略；其次是「列車站間人潮流量預測系統」，已有明顯成效，利用載重量預測未來60分鐘和90分鐘流量，主要是因為北捷調度1輛車約需60分鐘，誤差平均僅5至6％，平日誤差更僅約4％；第三是「軌道電路異常預測系統」，利用列車經過每個軌道區段發射的訊號得知列車位置；最後是「車軸震動異常預測系統」，了解列車在平直、大轉彎、架空、地下、地下轉架空等地面的狀況。