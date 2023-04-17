今天是1895年4月17日馬關條約的128年，和平公義社今日主辦「從馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴」座談會，前副總統呂秀蓮認為，台獨思想是歷史的必然，應該終止統獨論辯，她也呼籲北京別將台灣問題當成國共內戰的延長，不要因為國民黨逃來台灣就想藉此把台灣吸回去；她也向統派民眾說，「願意回去的，台灣也很自由」，但台灣人民應以民主方式為下一代著想，不要用歷史包袱束縛下一代。

呂秀蓮今日在台大校友會館舉行從「馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴座談會」，出席者有王銘義、前南投縣長彭百顯、淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢。

呂秀蓮指出，《馬關條約》是1895年4月17日在日本下關春帆樓簽署，要將台灣永久割讓給日本，但去年8月北京發表第三份對台白皮書，稱「台灣被日本霸占半個世紀的歷史，是中華民族近代屈辱的縮影，給兩岸同胞留下剜心之痛」。

她呼籲，請北京當局別再將台灣稱為是中國神聖不可分割的一部分，也不要痛責台獨，「應該要終止統獨論辯，真正的台獨思想這是歷史的必然發展，要怪要怪馬關條約」

呂秀蓮說，時值《馬關條約》簽約日，128年前的局勢和現在不一樣，現在中國龍要挑戰美國鷹，美中兩大強國都想把台灣當成戰場，當前台灣人民有近7、8成憂心戰爭爆發，海峽中線卻已被抹除。

她質疑，台灣的前後任總統相差不過8年，為何一個親中、一個親美，一個主張兩岸同屬一中，一個主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，論調南轅北轍，但兩者言行並非個人喜好即可，這是2350萬民眾的未來，雙英出訪帶給台灣是禍是福，這些都需要更多的理性及智慧。

呂秀蓮點名1949年來台的外省同胞，她稱自己充分體諒馬前總統回歸祖國的心，但2350萬人有許多人祖先是莫名其妙因馬關條約離開中國，絕大多數人情感與中國斷絕疏離，請對岸看待台灣時，不要開口閉口就說是國家領土、主權完整，不要把台灣問題當成國共內戰的延長，不要因為國民黨逃來台灣，就想藉此把台灣吸回去。

最後，她也向支持統一的台灣民眾喊話，稱最近總統民調指出，認為中國有敵意者占大多數，真正喜歡統一的只有個位數，「如果非常懷念你的祖國，願意回去的，台灣也很自由，今天討論2350萬人的未來，要用民主的方式，特別要為我們的下一代來著想，我們不要拿過去的歷史包袱，來束縛我們的下一代」。