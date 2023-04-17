上周五美國主要指數都收黑，壓抑鴻海(2317)、廣達(2382)等大型股表現，不過內資勇敢向「錢」衝，軍工、資安、觀光、生技股持續上演作「夢」行情，飛宏(2457)、星通(3025)、商之器(8409)、IET-KY(4971)、智聯服務(6751)、千附精密(6829)、南光(1752)、樂事綠能(1529)、長佳(4550)、叡揚(6752)、昇貿(3305)、富驊(5465)、生達(1720)、雙美(4728)、凌群(2453)、資通(2471)、長榮航太(2645)、必應(6625)、韋僑(6417)、虎門科技(6791)、豐達科(3004)、蒙恬(5211)等股價漲停作收，連上周法說會釋出暗淡前景的大立光(3008)今天也獲搶反彈買盤力挺，股價開高收高，站回2100元關卡，率領光學元件股止跌反彈收紅，本周將舉行法說會的台積電(2330)也擺尾收紅，一舉推升台股站上15950點，終場加權股價指數約15963.55點，上漲34.12點，成交量約為2458.69億元；OTC指數為218.04點，上漲1.71點，成交量約791.74億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲2.82%，其次是玻璃類股及化工類股，分別上漲2.3%及1.63%，表現較差者為百貨類股、紡織類股及其他電子類股，其中百貨類股下跌0.53%，紡織類股下跌0.45%，其他電子類股下跌0.4%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲4.15%，表現最差為文創類股、下跌0.36%。

就技術面來看，今天台股在台積電持穩及中小型股衝高下，指數開高收高，終場上漲34.12點，以15963.55點作收；目前台股短中期均線上揚、日KD技術指標K值轉揚，短線偏多；而周與月KD指標亦上揚，中期可隨指數震盪之際，逢回偏多布局。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態。最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能。台股15730的20日線和季線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上周衡量市場風險情緒的VIX指數出現明顯回落，近1周跌幅約15%，加上美國聯準會升息宣布1碼符合預期且暗示升息循環接近末期，帶動全球股市反彈，台股上周漲幅優於美股，其中櫃買指數上漲3.46%比大盤還強勢。歐美銀行爆發的財務危機，因官方積極救市降低系統性風險發生機率，不過，由於本周美國將公布通膨數據，加上清明節連假將屆，資金轉趨觀望，預期中小型業績題材個股較有表現空間。整體來看，市場資金仍在IP、AI、觀光等族群輪動，仍樂觀看待台股中長期走勢。

鄭文賢表示，現階段選股，優先選擇下半年展望佳題材股，操作觀念「留意強股拉回買點，或盤堅轉強多頭排列股」可擇優操作，包括三陽、台達電、安勤、創意和華孚最具指標。另外軍工和重電股部分，包括雷虎、寶一、漢翔、精剛等，盤中波動大，適合價差應對。盤面上還有零星點火股，包括智邦、華新、祥碩、南光、森崴能源、飛宏等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。近期國際股市出現震盪姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股箱型持續整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電季線附近拉回，讓指數壓力沉重，未來量能變化，將是本波觀察重點。隨美股超級財報開始，台股有機會多空變盤，更重要的是成交量要持續增加。