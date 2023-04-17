交通部「花東地區鐵路雙軌電氣化」已開工，但花蓮市到吉安鄉6公里的路程，卻有7個被判定為危險的平交道，立委傅崐萁要求全數予以高架立體化，以維民行安全且改善市容；交通部長王國材允諾將修正計畫並納入7個危險平交道一併改善，且中央全額補助經費，相關周邊土地運用也會與地方一同研議，目標2028年完工。

立法委員傅崐萁今邀集交通部長王國材、台鐵局長杜微等人考察花蓮交通建設，與縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞等人，到花蓮市中華路平交道旁的公園，針對花蓮市至吉安鄉鐵路及7個平交道高架化進行討論。

傅崐萁表示，「花東雙軌電氣化」已動工，不過花蓮市到吉安鄉之間有建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二等7個平面平交道，認為應高架化確保用路人的安全，同時也能藉此改善市容。徐榛蔚及游淑貞則建議交通部鐵路高架化後，下方空間開放讓地方運用。

王國材指出，該7處平交道路型複雜且不佳，若施作雙軌化恐有安全疑慮，且造成城市分割現象，影響花蓮觀光，因此將修改花東雙軌計畫將平交道納入改善，並以高架化的方式施作，請縣府在6月提出修正計畫，中央全額補助經費。

杜微則說，高架化空間運用與發展已陸續在規畫並會參考國外的例子，不過仍會與鐵道局、縣府密切配合，研議周邊土地的開發以及運用方式。

交通部鐵道局表示，花東電氣化現全面展開施工，在縣府6月提出可行性研究後，盼在明年第一季前，將修正計畫提報給行政院，目標於2028年完工。

此外，針對富里鄉民發起連署「爭取新自強、普悠瑪或太魯閣號增停富里站」一事，杜微表示，台鐵局本月26日將改點，台北到富里間將增停2班次，未來另視花東雙軌進程研議增加班次。