社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第五場將於20日找來昔日有「籃球精靈」美名的前桃園璞園領航猿總教練顏行書，於台南中信金融管理學院(中信館哈利波特)教室開講。

2007年顏行書加盟中國男子籃球職業聯賽的雲南紅河隊，正式重返籃壇，2007-08年球季他更重回超級籃球聯賽，加入台灣啤酒籃球隊，也助球隊拿下冠軍。2009年開始，他則效力於中國男子籃球職業聯賽的上海大鯊魚籃球隊，打了一年後顏行書宣告退休。

原本顏行書應該會在上海大鯊魚籃球隊擔任教練，但後來他感受到自己的不足之處，因此僅有回台擔任U18亞青和U19世青男籃的助理教練，之後顏行書赴楊百翰大學夏威夷分部進修，希望能學習更多的美式籃球教育方式，學成歸國後亦有擔任籃球球評。

顏行書曾是中華職籃泰瑞戰神隊的年輕控球後衛，才華洋溢、視野絕佳且傳球如風，多才多藝的顏行書也曾是演藝團體「183Club」成員之一。 因演出電視偶像劇《MVP情人》名氣提升。退出183Club後，重回籃球圈，高掛球鞋，經常擔任電視轉播賽評，曾擔任富邦勇士與領航猿總教練。

「籃球精靈」顏行書過去曾被視為台灣籃壇最強後衛的人選，可惜因膝傷問題在籃球員的黃金年紀就退出籃壇轉戰娛樂圈。全盛時期的顏行書在1999年瓊斯盃，當時年僅23歲的顏行書就已經披上國家隊戰袍，並且是該年中華隊表現最出色的球員之一，在冠軍賽面對南韓的前一戰，單場砍下30分的高分，差點幫助中華隊完成大逆轉。

從球員到教練，熱愛籃球的顏行書憑藉自己的努力，協助台灣籃球向上提升，積極培養新秀指導年輕後輩，對台灣籃壇貢獻極大佔有一席之地。