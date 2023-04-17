我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，上個月於巴西不幸墜樓身亡，引發議論，除遺孀寫信給外交部長吳釗燮質疑丈夫生前遭馮姓處長霸凌外，國民黨北市議員應曉薇日前舉行記者會爆料，質疑本案如同日本大阪「蘇啟誠案」翻版。應曉薇今發出採訪通知，指王之化遺孀的姊姊明(18)日上午將赴台北地檢署告發馮姓處長涉及不法，請求檢察官介入調查本案釐清真相。

王之化3月10日從16樓墜樓身亡，遺孀俞惠敏日前撰寫公開信給外交部長吳釗燮，質疑丈夫生前遭馮姓處長霸凌，死因不單純。臉書粉專爆料王之化去年7月被派到聖保羅辦事處，疑因不願草率核銷近40萬美元（約台幣1220萬元）的官邸修繕費，遭馮挾怨報復，導致王一度錄音明志。

應曉薇日前公布錄音檔爆料馮姓處長在當地用工程標案索要洗衣機、洗碗機等家電。應曉薇指錄音檔是今年2月初馮姓處長與當地工程廠商的對話內容。其中馮除明確指出是因為該廠商能夠替其核銷洗衣機、洗碗機等相關費用，所以把工程包給廠商，不過雙方因施工過程疑有工人偷竊錢財，才針對相關款項問題重新協議。應曉薇認為，依據錄音帶內容，馮姓處長明顯違法，疑涉圖利、貪汙。

針對本案，外交部次長俞大㵢在立院答詢表示，外交部相當悲痛，馬上與王妻聯繫，並協助她到巴西聖保羅。至於王之化生前不願草率核銷鉅額官邸修繕費遭挾怨報復一事，俞大㵢說，王是去年7月到任，但修繕案在去年6月就已結案，王沒有經手這個案子，王妻可能有誤解，俞說，外交部已派政風處人員前往巴西調查，調查報告需要一個月才會出爐。

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