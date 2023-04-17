砂石車卸料時翻覆，所幸無人傷亡。(警方提供)
砂石車卸料時翻覆，所幸無人傷亡。(警方提供)
砂石車卸料時翻覆，所幸無人傷亡。(警方提供)
砂石車卸料時翻覆，所幸無人傷亡。(警方提供)

里港警分局17日上午8時10分接獲民眾報案表示，里港鄉一處砂石場內有砂石車翻覆事故，所幸駕駛自行脫困，警方正釐清肇事原因。

經了解，47歲賴姓駕駛駕駛的砂石車當時正在砂石場內卸料，突然間整台車輛翻覆，賴男第一時間自行脫困，現場無人受傷；經酒測，並無飲酒情事，警方依規定成案，並調查相關肇事原因。

里港警分局呼籲，駕駛人操作大型車輛應注意周邊人車狀況，並謹慎小心，以免發生意外。

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