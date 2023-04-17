長榮航空一架波音777客機，16日晚間「被破相」，一架A321客機（同屬長榮航）拖行時，翼尖不慎削進777左側機身，導致結構受損。受損部位位在駕駛艙下方，地勤一個疏失，導致兩架飛機暫時都不能飛了！

該架波音777客機真的是「躺著也中槍」，本來好端端地在停機坪上，因長榮航勤作業不慎，沒算準安全距離，A321的翼尖就像手術刀一樣，劃進777機身。一度傳出機鼻受損，不過根據現場照片，包覆重要設備氣象雷達的機鼻沒事，「反而是大概人中的位置受傷了」。

受損區域內布有感測設備，包括空速管或攻角指示器等，朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，因內部情況不明，必須進一步檢視。他直言，這種損傷並不是一般例行修護會碰到的狀況，修護方式必須事先評估，也可參考原廠建議，加上料件、人力，「要修多久很難說」。

盧衍良指出，飛機和汽車一樣有內輪差，基本上，拖行或滑行時沿著地面標線前進，一般不會有碰撞疑慮，容易出狀況的，多在動線交接處或轉彎處，一旦沒做好地面隔離，風險即升高。

肇事的A321，預估翼尖整塊更換即可，「傷情」相對單純。不過兩架飛機現在都不能出勤了，一定要回復適航狀態，才能放飛。